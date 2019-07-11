Мобильный центр принял всех желающих сдать донорскую кровь в Камско-Устьинском районе

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Донорская акция по сдаче крови состоялась 11 июля в Камско-Устьинском районе. Акция проводилась с помощью выездной бригады Центра крови, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



Мобильный комплекс с самого утра расположился у центрального входа Камско-Устьинской ЦРБ.



Ежедневно в учреждениях здравоохранения Татарстана проводятся несколько десятков операций, которые не обходятся без компонентов крови.



Донорство является необходимым делом. «Желание безвозмездно сдать кровь не только для близких, но и совершенно незнакомых людей – это подвиг, спасающий человеческую жизнь», – отмечает источник.



Донорами в этот день и стали жители Камского-Устьинского района, которым небезразлична судьба людей, нуждающихся в помощи.



На акцию всего откликнулись 87 человек, но по медицинским показаниям были допущены 59 доноров, благодаря которым банк крови пополнился на 25,5 литров крови.

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