В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об основных причинах детского травматизма летом

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 12 июля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная основным причинам детского травматизма летом.

В мероприятии примут участие Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина, заведующий психологической службы ГАУЗ Детской Республиканской клинической больницы МЗ РТ Лилия Горохова и заведующий отделением травматологии и ортопедии ГАУЗ Детской Республиканской клинической больницы МЗ РТ Алексей Глушков.

На пресс-конференции будут затронуты вопросы основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Также расскажут о профилактических мерах, направленных на избежание несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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