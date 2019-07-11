Казанский вертолетный завод заказал VIP-салон для Ми-8ТМВ-Т за 90 млн рублей

(Казань, 12 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода оснастят VIP-салоном за 90 млн рублей. Имя заказчика не разглашается, но, как пояснила корреспонденту ИА «Татар-информ» пресс-служба КВЗ, на вертолетах серии Ми-8/17 в VIP-модификации предпочитают летать первые лица многих государств.

«Речь о вертолете Ми-8МТВ-1. Он производится серийно на КВЗ. Пассажирский салон повышенной комфортности создается индивидуально под каждого заказчика с учетом его пожеланий и потребностей», — сообщила пресс-служба КВЗ, добавив, что вертолеты такого типа обычно продают в страны постсоветского пространства, Азию, Африку и Латинскую Америку.

Для салона вертолета разработают дизайн, изготовят и установят все предметы интерьера. Машину оснастят кожаными креслами, элитной фарфоровая посудой от бренда «Christofle», системой конференц-связи на 12 пассажиров, сантехникой «под камень» и множеством мониторов.

Ранее стало известно, что «Ростех» планирует разработать элитную версию салона для вертолета «Ансат» производства КВЗ.

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