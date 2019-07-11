В тетюшском лагере «Чайка» готовятся к запуску дополнительная игровая площадка и фонтан

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Дополнительная игровая площадка и фонтан в зоне отдыха появятся в скором времени в тетюшском оздоровительном лагере «Чайка», пишет газета «Тетюшские зори».



На сегодняшний день в «Чайке» созданы все условия для отдыха: столовая с панорамным видом и современным кухонным оборудованием, уютный холл, теплые спальни.

Дети проводят время на территории универсального спортивного городка с тремя спортплощадками, на которых играют в волейбол, мини-футбол, баскетбол. На днях здесь закончилась первая смена, и в планах у руководства лагеря провести дальнейшее благоустройство.



В первый заезд в лагерь попали 75 детей. Их отдых был наполнен мероприятиями творческой направленности, спортивными соревнованиями, увлекательными конкурсами, дискотеками, водными процедурами в бассейне СОК «Барс», походами по тропам усадьбы «Долгая Поляна».



В гости к ребятам приезжали экологи, врачи, сотрудники Госавтоинспекции, полиции и автошколы, которые провели с отдыхающими интересные беседы в формате вопрос-ответ.

Педагоги районного Центра дополнительного образования, детсада «Колосок», колледжа гражданской защиты и кадетской школы-интерната подготовили для ребят интересную программу.

«Мои сыновья и их друзья в восторге от отдыха в лагере. Молодой зажигательный педагогический коллектив увлекал детей ежедневными интересными мероприятиями, все было на позитиве!» – сказала мама двоих сыновей Наталья Гаффарова.

Директор лагеря Ирина Тагирова поблагодарила ребят за активное участие в конкурсах и соревнованиях, вручив детям памятные дипломы, сотрудникам лагеря – благодарственные письма.

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