Татар-информ

12 июля 2019, 09:20

Сельское хозяйство

Марат Ахметов наградил «героя нашего времени» агрофирмы АО «Татагролизинг»

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов наградил «героя нашего времени» агрофирмы АО «Татагролизинг»

Роза ханум Гафиятуллина, животновод села Мичурино Лениногорского района, заставила руководство сохранить в селе ферму.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). О животноводе села Мичурино Лениногорского района Розе ханум Гафиятуллиной говорят, что она сохранила в селе ферму. В пору объединения, централизации мелких хозяйств ферму в селе Мичурино было решено закрыть. Но эта хрупкая женщина своей неуемной энергией и огромным желанием работать, умением организовать труд односельчан заставила руководство отказаться от этой идеи.

Сейчас на ферме Мичуринского отделения агрофирмы «Лениногорск» акционерного общества «Татагролизинг» ведется работа по откорму бычков на мясо. Производственные показатели впечатляют – суточный прирост доходит до 1 килограмма. Такие успехи, конечно, в первую очередь, это результат труда заведующей фермы Розы ханум Гафиятуллиной и ее коллектива. Недавно Роза апа отметила большой юбилей – ей уже исполнилось семьдесят. Но она и не думает об отдыхе, продолжает работать, без устали решая насущные вопросы руководимого ей предприятия и вдохновляя коллектив на новые достижения.

Сразу после окончания 8 класса, в июне 1965 года Роза Гафиятуллина пришла на ферму. С тех пор прошли 54 года. Роза апа и сегодня на своей любимой работе. Без настоящей любви к труду животновода, к животным, ей вряд ли удалось бы столько времени выдержать – ведь раньше работа на ферме считалась одной из самых тяжелых на селе. Доение производилось вручную, заготовка корма, перевозка сенажа, фуража на лошадях – все это ложилось на плечи доярок.

«Приходишь домой после вечернего дояния, там дела по хозяйству. Только приложишь голову на подушку – уже пора вставать на утреннее доение», – вспоминает Роза апа те времена. Коров выводили на пастбище с пяти утра, до этого времени было необходимо закончить утренее доение. Вся работа производилась вручную.

Прошедшая такой тяжелый трудовой путь, мало того – воспитавшая в семье шестерых детей, в семидесятилетнем возрасте прикладывающая все усилия, чтобы ферма в селе сохранилась, а сельчане были обеспечены работой – Роза апа Гафиятуллина, пожалуй, достойна быть названной героем нашего времени. На ферме отделения им. Мичурина под ее руководством сегодня откармливают до 500 голов КРС. По показателям труда ферма считается одной из самых передовых в районе.

Безусловно, новых вершин можно достигать лишь при условии, когда отношения в коллективе основаны на взаимном уважении и понимании. Установление такой атмосферы сильно зависит от профессионализма руководителя. Роза апа как руководитель имеет большой авторитет перед коллективом.

«По сравнению с прежними временами сейчас работать животноводом, дояркой совершенно не трудно», – говорит Роза ханым, отмечая, что корпуса для содержания животных оснащены современным оборудованием, а руководство создает комфортные условия для животноводов. Стыдно плохо работать в таких условиях, добавляет она. И Роза апа сама, несмотря на возраст, своим трудом показывает пример молодежи. Ее достижения отмечены большим количеством почетных грамот. Она – кавалер ордена Трудовой славы. А недавно наряду с передовиками аграрной отрасли республики ее пригласили в Казань и вручили ценный подарок – сертификат на 100 тысяч рублей. Подарок со словами благодарности за добросовестный труд Розе апа вручил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

«Пригласили в Казань, получила поздравления от министра – это, конечно, вдохновило меня, придало новых сил, – говорит Роза ханым Гафиятуллина. – Я почувстововала, что нужна обществу. Пока есть здоровье, буду работать», - поделилась она планами на будущее.

 

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