В 2019 году профилактические осмотры по нацпроекту «Здравоохранение» охватили 1,8 млн татарстанцев

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане реализуется проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», по которому в этом году более 1,8 млн жителей республики прошли профилактические осмотры.

Согласно региональному проекту, планируется, что к 2024 году в республике пройдет 2,8 млн профилактических осмотров.

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году ожидается снижение смертности от болезней системы кровообращения до 600 случаев на 100 тыс. населения. К 2024 году — до 450 случаев на 100 тыс. человек.

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