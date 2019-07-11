Татар-информ

12 июля 2019, 08:00

Здоровье и среда

В 2019 году профилактические осмотры по нацпроекту «Здравоохранение» охватили 1,8 млн татарстанцев

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Здоровье и среда

В 2019 году профилактические осмотры по нацпроекту «Здравоохранение» охватили 1,8 млн татарстанцев

Через пять лет смертность от болезней кровообращения планируется снизить до 450 случаев на 100 тыс. человек.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане реализуется проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», по которому в этом году более 1,8 млн жителей республики прошли профилактические осмотры. 

 Согласно региональному проекту, планируется, что к 2024 году в республике пройдет 2,8 млн профилактических осмотров. 

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году ожидается снижение смертности от болезней системы кровообращения до 600 случаев на 100 тыс. населения. К 2024 году — до 450 случаев на 100 тыс. человек.

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