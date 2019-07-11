Татар-информ

12 июля 2019, 06:16

Общество

В Нижнекамске разработали стратегию действий в интересах старшего поколения

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Общество

В Нижнекамске разработали стратегию действий в интересах старшего поколения

Фото: e-nizhnekamsk.ru

План по Стратегии действий включает увеличение числа рабочих мест, образовательные программы, модернизацию здравоохранения, досуговые проекты.

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Нижнекамские парламентарии приняли план по Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Он рассчитан на ближайшие три года и включает в себя увеличение числа рабочих мест, образовательные программы, модернизацию здравоохранения, досуговые проекты и другие аспекты, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Лидер регионального отделения Союза пенсионеров России Любовь Мишина рассказала, что бывает на республиканских мероприятиях, где обсуждаются вопросы старшего поколения, и в курсе тех задач, которые ставятся на уровне государственной власти.

«Хочу сказать, что все-таки подвижки есть. Отношение к старшему поколению пусть медленно, пусть не так ярко, но меняется. И мы, пенсионеры, это отмечаем», – подчеркнула Любовь Мишина.

Мишина в рамках визита в Нижнекамск побывала в гериатрическом кабинете, главное назначение которого – «вести» пожилых пациентов, формировать для них индивидуальные рекомендации по качественному уровню жизни. Представительница третьего возраста оценила прием и выразила уверенность, что эта служба будет развиваться.

Прием в первой поликлинике ведет Алена Петрова. Молодой специалист принимает примерно по четыре человека за смену. Записаться к гериатру можно через терапевта или у медицинской сестры в самом кабинете. Аналогичная служба действует и для пациентов второй поликлиники.

Любовь Мишина также выразила надежду, чтобы Нижнекамск стал пилотным муниципалитетом, внедрившим у себя социальный туризм. По ее словам, федеральный закон о социальном туризме до сих пор не принят, хотя он в Госдуме находится уже несколько лет.

Нижнекамские парламентарии приняли предложение к сведению и рассказали о том, что пенсионеры в Нижнекамске активно выдвигают собственные проекты и делятся идеями. Так, одна из идей, не требующая затрат, — это возрождение городошного спорта. Русский народный вариант бейсбола когда-то был популярен даже в мегаполисах, но сейчас практически забыт. Скорее всего, инвентарь для уличной забавы появится на одном из общественных пространств города нефтехимиков.

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