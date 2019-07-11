На Сокольской горе Бугульмы появится беседка для буккроссинга

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Межпоселенческая центральная библиотека Бугульмы выступило на публичных слушаниях по обустройству Сокольской горы, предложив создать там беседку для книгообмена – буккросинг, пишет «Бугульминская газета».



На общественных пространствах Бугульмы этим летом уже появились беседки для буккроссинга, где можно оставить прочитанную книгу и взамен взять бесплатно другую.





В рамках данного движения в зале ожидания железнодорожного вокзала появился стеллаж с изданиями, бывшими в употреблении. Отправляясь в дорогу, путешественники могут взять понравившуюся книгу, а затем оставить ее на другой станции, где есть такие же стеллажи с литературой.



Библиотекари также начали проводить мероприятия в рамках летнего читального зала «Зеленая беседка» в парке культуры и отдыха на улице Ленина. Любой житель мог просмотреть книжные новинки, полистать журналы, почитать вслух своему ребенку детские стихи, расположившись на стульях в тени деревьев.





Заведующая отделом библиотечного маркетинга и инновационной методической работы МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Ирина Тухватуллина рассказала, что «Зеленая беседка» открывалась не каждый день.



«Найдя положительный отклик в лице руководства парка, решили сделать постоянную площадку для книгообмена. Теперь она работает каждое лето без участия сотрудников библиотеки», – отметила Ирина Тухватуллина.



В этом году на территории сквера имени Ненастина открылась еще одна беседка для буккроссинга. Она появилась по инициативе представителей библиотеки-филиала № 2, которые выступили с идеей на публичных слушаниях по обсуждению проекта реконструкции общественного пространства.



В итоге беседку возвели, украсив полки словами «Книга», «Китап», «Book». На сегодняшний день здесь, в соответствующих отсеках размещается литература русских, татарских и иностранных поэтов и писателей.

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