В деревне Куюки Пестречинского района откроется детский сад на 220 мест

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Реализация национальных проектов в Пестречинском районе проходит успешно. Так, в рамках национального проекта «Демография» в деревне Куюки, в жилищном комплексе «Светлый», строится детский сад на 220 мест, пишет газета «Вперед».

Национальный проект «Жилье и городская и среда» реализуется на территории жилого комплекса «Усадьба Царево». Здесь появится общеобразовательная школа на 1224 места.

На сегодняшний день в Пестречинском районе создана рабочая группа по контролю за исполнением национальных проектов, куда вошли депутаты Совета Пестречинского района. На контроле депутатского корпуса находятся десять объектов, которые реализуются в рамках семи национальных проектов. Специальная рабочая группа еженедельно выезжает на строящиеся объекты, это позволяет оценить качество исполнения нацпроектов.

Работы ведутся и в рамках национального проекта «Образование». В перечень 97 образовательных организаций Татарстана – участников мероприятий по обновлению материально-технической базы проекта «Современная школа» вошли четыре школы – Кощаковская, Ленино-Кокушкинская, Шалинская и Кулаевская.

В скором времени в деревне Званка возведут новый МФЦ – многофункциональный центр построят в рамках нацпроекта «Культура». По нацпроекту «Здравоохранение» ремонтируется Пестречинская ЦРБ. Ремонтные работы на автодороге М-7 «Волга» – Отар-Дубровка – Казыли ведутся по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках нацпроекта «Экология» состоялись мероприятия по искусственному лесовосстановлению и лесоразведению возле села Люткино. Добровольцы высадили лиственные и хвойные деревья. На осень здесь запланированы работы по естественному лесовосстановлению.

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