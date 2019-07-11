Татар-информ

11 июля 2019, 20:58

Культура

В Казани откроется выставка монгольского художника «Страна синего неба»

Рекомендуем

Культура

В Казани откроется выставка монгольского художника «Страна синего неба»

Фото: Выставочный зал

В экспозицию включены живописные работы и инсталляции Ойлана Жанатхана, созданные монгольским мастером за последние 5 лет.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В выставочном зале «Манеж» откроется выставка монгольского художника Жанатхана Ойлана «Страна синего неба», которая приурочена к Дням культуры Монголии в России и 80-летию победы на реке Халкин-Гол, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

В экспозицию включены живописные работы и инсталляции, созданные монгольским мастером за последние 5 лет. Ойлана Жанатхана называют «создателем синего цвета». Свои полотна художник создает в синей гамме, с различными вариациями и нюансами этого цвета: от индиго до лазури. В Монголии синий цвет считается священным.

Синее небо, синяя вода, синий воздух в картинах мастера приобретают символическое звучание. Ойлан Жанатхан работает в жанрах постмодернизма и сюрреализма, но в то же время во всех его произведениях прослеживается влияние национального монгольского искусства. Центральное полотно выставки – «Страна», в нем художник изображает таинственный мир Монголии, «небесную страну», населенную множеством мифических персонажей. Дополняет экспозицию авторская инсталляция юрты с синим убранством.



В этом году работы художника впервые увидели в России, персональные выставки прошли в Улан-Уде, Иркутске, Санкт-Петербурге, после Казани выставка откроется в Крыму.

Выставка будет открыта до середины августа.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Наряды из «Великолепного века»: в Казани пройдет дефиле кафтанов Османского периода
Новости дня
21:25
На Кремлевской набережной откроется «Библиотека в парке»

На Кремлевской набережной будут представлены несколько зон: книжная выставка, гостиная сказок на русском, татарском, английском, немецком языках.

21:11
Сабинцы успешно выступили на чемпионате ПФО по конкуру среди детей, юношей и юниоров

Кира Ахметшина на лошади по кличке Лорнет Стерн (в категории взрослые лошади) стала абсолютным чемпионом Поволжского Федерального округа по конкуру.

20:58
В Казани откроется выставка монгольского художника «Страна синего неба»

В экспозицию включены живописные работы и инсталляции Ойлана Жанатхана, созданные монгольским мастером за последние 5 лет.

20:52
Самым редким именем новорожденного в Казани стало имя Иван

Названы самые редкие и самые популярные имена новорожденных казанцев прошлой недели.

20:31
Прием заявок на конкурс «Инженер года» продлили до 31 июля

Победители конкурса смогут принять участие в стажировке в российских и зарубежных инженерных учебных заведениях.

20:18
«Водные сокровища России»: Авторы лучших фото и роликов о Волге будут награждены в 2020 году

Жители Татарстана приглашаются к участию в конкурсе на лучшие фото, плакаты и ролики о реках и озерах.

20:05
Команда ОЭЗ Иннополис примет участие в соревнованиях Red Bull Flugtag

В Москве 28 июля пройдет чемпионат самодельных летательных аппаратов от Red Bull.

19:48
В Роскачестве рассказали, как не допустить взрыва аккумулятора в смартфоне
19:30
Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о социальном предпринимательстве

Законопроектом предусмотрено введение понятия «социального предпринимательства» и системы господдержки субъектов социального предпринимательства.

19:25
В Татарстане «Водоканалсервис» выплатил 413 тыс. рублей долгов по зарплате

Работа с должниками по зарплате в республике находится на контроле у Правительства РТ.

19:14
Евразийские соревнования Huawei Honor Cup приглашают к участию талантливую татарстанскую молодежь

Победители получат главные призы – 10 тысяч долларов и возможность поехать в Китай.

19:07
Татарстанцев приглашают к участию во всероссийском марафоне «Сохраним леса страны»

Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление лесов, компенсировать свой углеродный след.

18:56
В МФЦ Татарстана начали предоставлять новую услугу

Татарстанцы смогут подать заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения, предоставив соответствующие документы.

18:47
В Минэкономики РТ призвали развивать рынок интеллектуальной собственности

В Министерстве экономики РТ рассмотрели проблемы и способы развития рынка интеллектуальной собственности и его капитализацию.

18:42
В Татарстане пройдет VIII Международный летний кампус Президентской академии

Летний кампус создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Правительства РТ.

18:34
В многофункциональном центре Нижнекамска появилась новая услуга

Теперь в МФЦ можно заявить о гибели или уничтожении объекта недвижимости, что позволит прекратить начисление налога.

18:31
МЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать осторожность из-за непогоды

Сегодня вечером и завтра в республике возможны грозы и сильный ветер.

18:15
В Татарстане суд сможет разрешить усыновлять родственников гражданам с ВИЧ и гепатитом С

Парламентарии приняли два изменения в Семейном кодексе РТ.

18:12
Координатор «Голоса» опубликовал видео с положительной оценкой ЦИК РФ подготовки выборов в РТ

В Татарстане в Единый день голосования 8 сентября 2019 года пройдут выборы в Госсовет РТ шестого созыва.

18:08
Жители пяти районов Казани останутся без света

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

17:59
Около 300 абитуриентов смогут поступить в татарстанские медвузы по целевым направлениям

На обучение в средних учебных заведениях выделят 1,5 тыс. целевых мест.

17:50
Госсовет РТ предложит Госдуме увеличить штрафы за небрежное отношение к архивным документам

Предлагается повысить штрафы по статье 13.20 КоАП РФ для граждан и должностных лиц, а также ввести штрафы на юрлиц.

17:45
Один человек погиб и двое в тяжелом состоянии после столкновения «Оки» и фуры в Татарстане

ДТП произошло сегодня в 5 часов утра на 990-м километре трассы М7.

17:38
Синоптики Татарстана предупредили о грозе 12 июля

Южный ветер усилится до 15 — 18 м/с.

17:30
Татарстанцы поставили оценку «отлично» республиканским поликлиникам

За 6 месяцев татарстанцы поставили более полумиллиона оценок на Госуслугах РТ.

События