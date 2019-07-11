В Казани откроется выставка монгольского художника «Страна синего неба»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В выставочном зале «Манеж» откроется выставка монгольского художника Жанатхана Ойлана «Страна синего неба», которая приурочена к Дням культуры Монголии в России и 80-летию победы на реке Халкин-Гол, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



В экспозицию включены живописные работы и инсталляции, созданные монгольским мастером за последние 5 лет. Ойлана Жанатхана называют «создателем синего цвета». Свои полотна художник создает в синей гамме, с различными вариациями и нюансами этого цвета: от индиго до лазури. В Монголии синий цвет считается священным.



Синее небо, синяя вода, синий воздух в картинах мастера приобретают символическое звучание. Ойлан Жанатхан работает в жанрах постмодернизма и сюрреализма, но в то же время во всех его произведениях прослеживается влияние национального монгольского искусства. Центральное полотно выставки – «Страна», в нем художник изображает таинственный мир Монголии, «небесную страну», населенную множеством мифических персонажей. Дополняет экспозицию авторская инсталляция юрты с синим убранством.





В этом году работы художника впервые увидели в России, персональные выставки прошли в Улан-Уде, Иркутске, Санкт-Петербурге, после Казани выставка откроется в Крыму.



Выставка будет открыта до середины августа.

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