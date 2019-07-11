Прием заявок на конкурс «Инженер года» продлили до 31 июля

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). До 31 июля продлили прием заявок на республиканский конкурс «Инженер года», который учрежден по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

«Победители конкурса смогут принять участие в стажировке в российских и зарубежных инженерных учебных заведениях», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в конкурсе могут принять участие представители 12 различных отраслей экономики: сельское хозяйство; химия, нефтехимия, биотехнологии; радиоэлектроника, связь, оптика; нефтяная промышленность; газовая промышленность; энергетика; легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность; медицинская промышленность; пищевая и перерабатывающая промышленность; строительство, промышленность строительных материалов; транспорт, дорожное хозяйство; машиностроение (авиастроение, судостроение, приборостроение и т.п.).

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