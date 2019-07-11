Российские автобусы и грузовики оборудуют «умными» тормозами

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Российские автобусы и грузовики планируют оснастить «умными» системами экстренного торможения, которые будут работать при помощи искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в технический регламент стран Таможенного союза, которые разрабатывают в Минпромторге.

«Отправка проекта изменений в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) запланирована до конца III квартала этого года», — говорится в сообщении. При этом пока неизвестны сроки перехода на новый вид систем торможения.

Как отметили в Минтрансе, в перспективе все автомобили могут обязать устанавливать такие системы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани и других городов Приволжского федерального округа предпочитают отечественные автомобили чаще, чем остальные россияне.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.