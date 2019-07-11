Татар-информ

11 июля 2019, 23:56

Экономика и финансы

Российские автобусы и грузовики оборудуют «умными» тормозами

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Экономика и финансы

Российские автобусы и грузовики оборудуют «умными» тормозами

В Минтрансе отметили, что в перспективе все автомобили могут обязать устанавливать такие системы.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Российские автобусы и грузовики планируют оснастить «умными» системами экстренного торможения, которые будут работать при помощи искусственного интеллекта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поправки в технический регламент стран Таможенного союза, которые разрабатывают в Минпромторге.

«Отправка проекта изменений в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) запланирована до конца III квартала этого года», — говорится в сообщении. При этом пока неизвестны сроки перехода на новый вид систем торможения.

Как отметили в Минтрансе, в перспективе все автомобили могут обязать устанавливать такие системы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жители Казани и других городов Приволжского федерального округа предпочитают отечественные автомобили чаще, чем остальные россияне.

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