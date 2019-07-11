Команда ОЭЗ Иннополис примет участие в соревнованиях Red Bull Flugtag

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Команда особой экономической зоны Иннополис — «Innoteam» примет участие в чемпионате самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ Иннополис.

«Команда смельчаков „Innoteam“ из города Иннополис (Республика Татарстан) представит свой беспилотный летающий технопарк! Как говорят сами жители Иннополиса, административно-деловой центр им. А.С. Попова — это сердце молодого инновационного города. Поэтому именно его выбрали ребята для „полета“», — говорится в сообщении.

Команда стала победителем конкурса от Кремлевской Набережной, в котором участие принимали пять команд.

Строительство каркаса самодельного технопарка идет с 8 июля на территории Автокомплекса Кремлевской набережной и продлится до 24 июля. Желающие могут принять участие в строительстве в будни с 18:00 до 22:00.

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