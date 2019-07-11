Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о социальном предпринимательстве

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Госдума РФ в окончательном третьем чтении приняла закон о социальном предпринимательстве. Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Ольги Павловой.

«По статистике прошлого года „социальных предпринимателей“ было порядка 30 тысяч, что, конечно, капля в море по сравнению с самозанятыми. Однако число мер поддержки социальных предпринимателей в законопроекте увеличилось вдвое, мы ожидаем такого же увеличения количества социальных предпринимателей», — подчеркнула актуальность этой темы депутат.

Законопроект предусматривает обеспечение инфраструктурой и оказание финансовой поддержки социальным предприятиям (в том числе в рамках предоставления субсидий), имущественную и информационную поддержку, содействие в развитии межрегионального сотрудничества.

«Документ будет иметь прямое действие и напрямую стимулировать бизнес заняться вопросами наиболее чувствительных социальных категорий граждан», — прокомментировала закон Ольга Павлова.

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