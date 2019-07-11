(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). МЧС рекомендует жителям Татарстана соблюдать осторожность из-за непогоды.

«По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ сегодня после девяти часов вечера и завтра на территории республики возможны грозы и сильный южный ветер до 18 метров в секунду», – рассказали в МЧС.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что сильный ветер, гроза и сильный дождь представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения.

В случае ухудшения погоды, находясь на улице, нужно избегать пребывания рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Если непогода застала вас в пути, следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и необдуманных маневров. Постарайтесь обойтись без внезапных торможений и выбрать безопасную скорость.

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