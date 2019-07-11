В Минэкономики РТ призвали развивать рынок интеллектуальной собственности

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Минэкономики РТ обсудили вопросы финансовой поддержки компаний, которые обладают портфелем прав на интеллектуальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании замминистра экономики РТ Индира Киреева отметила, что одним из основных препятствий является то, что у большинства кредитных менеджеров отсутствует опыт и понимание, как работать с правами на интеллектуальную собственность.

Она отметила, что для преодоления этих проблем у банков должен быть большой поток проектов в определенной технологической сфере и сформированы компетенции в оценке залогов по таким проектам.

«Хочу призвать предприятия и кредитные организации к совместной работе с нами и коллегами из Минэкономразвития России и Роспатента. Республика Татарстан должна выступить пилотным регионом в развитии этого важного направления экономики будущего и использовать все возможные меры поддержки, в том числе связанные с капитализацией интеллектуальной собственности», — подчеркнула Индира Киреева.

С прошлого Гарантийный фонд РТ ведет работу с предпринимателями, которые генерируют доходы от своих патентов. Фонд разработал программу «Промышленное развитие», которая распространяется на резидентов индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок, технопарков, ОЭЗ, ТОСЭР и субъектов МСП привлекающих заемное финансирование под залог интеллектуальной собственности.

В Татарстане реализуется единственная в стране подпрограмма «Развитие рынка интеллектуальной собственности», которая направлена на развитие госполитики в сфере интеллектуальной собственности.

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