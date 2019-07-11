В Татарстане суд сможет разрешить усыновлять родственников гражданам с ВИЧ и гепатитом С

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане разрешат становиться опекунами гражданам, страдающим заболеваниями, при которых в настоящее время они не могут усыновить ребенка. Соответствующие изменения в Семейном кодексе РТ поддержали сегодня депутаты на 49-м заседании Госсовета РТ.

Законопроектом предлагается внести два изменения в Семейном кодексе РТ, рассказала председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

Депутат уточнила, что первое изменение предполагает, что суд может разрешить усыновить ребенка гражданину, проживающему с ним в силу уже сложившихся семейных отношений, но который по общему правилу не может быть усыновителем в связи с наличием у него отдельных заболеваний.

В России утвержден перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью (это, к примеру, ВИЧ и гепатит С).

Второе изменение, по словам Захаровой, предусматривает распространение права на получение алиментов на нетрудоспособных женщин, достигших 55 лет, и мужчин – 60 лет.

Законопроект, направленный на приведение Семейного кодекса РТ в соответствие с федеральными законами, принят парламентариями в трех чтениях.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.