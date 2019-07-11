Координатор «Голоса» опубликовал видео с положительной оценкой ЦИК РФ подготовки выборов в РТ

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Координатор движения «Голос» в Татарстане Михаил Тихонов опубликовал на своей странице в Facebook фрагмент видеозаписи заседания Центризбиркома России, на котором зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев дал высокую оценку качеству подготовки выборов в Татарстане.

Комментируя решение размещать видеокамеры только в территориальных избирательных комиссиях, председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов отметил, что это не повлияет на прозрачность выборов.

«Приложением «Мобильный избиратель» предусмотрена возможность видеофиксации событий, происходящих на избирательном участке. У нас каждый член избирательной комиссии, представляющий различные политические партии, имеют возможность фиксировать на видео избирательные действия, которые требуют разъяснения или вызывают вопросы. Видео может быть направлено в Центральную избирательную комиссию для оперативного реагирования», – пояснил Шагиахметов.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев позитивно оценил решение ЦИК РТ об организации видеонаблюдения на избирательных комиссиях.

Кроме этого на заседании ЦИК РФ была дана положительная оценка работе татарстанского ЦИКа по обучению всех членов участковых избирательных комиссий. Каждый из 21 членов УИК прошел обучение и имеет доступ к специальному приложению «Мобильный избиратель».

«В регионе есть желание сделать избирательный процесс таким, чтобы в нем участвовали максимально подготовленные люди. Вложили серьезный ресурс в подготовку членов избирательных комиссий. Научить людей работать без ошибок в рамках закона – это существенный подход», – подвел итог Булаев.

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