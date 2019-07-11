Госсовет РТ предложит Госдуме увеличить штрафы за небрежное отношение к архивным документам

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Госсовет Татарстана пятого созыва предложит Госдуме увеличить штрафы за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов. Законодательную инициативу Госсовета РТ по внесению в Госдуму федерального законопроекта, касающегося изменений в Кодексе РФ об административных правонарушениях, поддержали депутаты на 49-м заседании парламента РТ.

«Предлагается установить административный штраф по статье 13.20 КоАП РФ на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. А также ввести ответственность на юридических лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей», – рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В настоящее время санкция статьи 13.20 КоАП РФ за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов предусматривает административный штраф для граждан от 100 до 300 рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 рублей.

«Проблема в этой сфере есть. Много людей, которые не могут подтвердить, например, свой стаж. Считаем, что наше обращение позволит несколько упорядочить вопрос», – отметил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В списке Государственного архива РТ по состоянию на август 2018 года состоит 1061 организация, местонахождение документов которой неизвестно, однако документы таких организаций востребованы гражданами.

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