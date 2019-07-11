(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Один человек погиб и двое в тяжелом состоянии после столкновения «Оки» и фуры в Татарстане. Кадрами с места трагедии поделились пользователи социальных сетей.

ДТП произошло сегодня в 5 часов утра на 990-м километре трассы М7 у Костенеево Елабужского района.

На кадрах видно, что от удара легковой автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Машину смяло целиком.

По данным очевидцев, в результате ДТП один человек из легкового авто скончался на месте. Еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

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