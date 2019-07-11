(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В многофункциональном центре Нижнекамска появилась новая услуга. Теперь можно заявить о гибели или уничтожении объекта недвижимости, что позволит прекратить начисление налога, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Специалисты пояснили, чтобы внести соответствующую запись в ЕГРН, объект необходимо снять с кадастрового учета на основании акта обследования, подготовленного кадастровым инженером.



«Однако в Налоговый кодекс были внесены изменения, определившие дополнительные основания для прекращения начисления налога, в частности на основании заявления гражданина о гибели или уничтожении имущества», – сообщили специалисты.



К заявлению необходимо приложить имеющиеся документы, подтверждающие факт уничтожения имущества. Это может быть акт обследования, справка местной администрации о гибели объекта вследствие стихийного бедствия, справка органов госпожнадзора и другие.



Если налогоплательщик не представляет документы, но они имеются у государственных органов, налоговая служба запрашивает их самостоятельно.



Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления в МФЦ, а начисление налога прекратится с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения.

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