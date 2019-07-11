«Рубин» представил комплекты формы на сезон 2019/2020

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» совместно с официальным техническим партнером команды JAKO представил комплекты формы на сезон 2019/2020. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter «Рубина».

Теперь помимо зеленого, белого и рубинового комплектов добавился черный. Также было решено отказаться от ромбов, присутствовавших на прошлогодней форме.

Вратарский же комплект стал желтым и черным.

FCRK ✖️ JAKO

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♥️ Долгожданная! ♥️



«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют 🆕 РУБИНОВЫЙ комплект игровых формы на сезон 2019/20! pic.twitter.com/G6vqNAqwBf — «Рубин» Казань (@fcrk) 11 июля 2019 г.

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