«Рубин» представил комплекты формы на сезон 2019/2020

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» совместно с официальным техническим партнером команды JAKO представил комплекты формы на сезон 2019/2020. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter «Рубина».
Теперь помимо зеленого, белого и рубинового комплектов добавился черный. Также было решено отказаться от ромбов, присутствовавших на прошлогодней форме.
Вратарский же комплект стал желтым и черным.
FCRK ✖️ JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) 11 июля 2019 г.
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♥️ Долгожданная! ♥️
«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют 🆕 РУБИНОВЫЙ комплект игровых формы на сезон 2019/20! pic.twitter.com/G6vqNAqwBf