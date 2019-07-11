В Нурлате проводится проверка после информации СМИ о полицейских, взявших в рабство местного жителя

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). В Нурлате правоохранителями ведется проверка после информации СМИ о полицейских, взявших в рабство местного жителя, сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Несколько дней назад ряд СМИ опубликовал данные о том, что двое братьев-полицейских похитили и принуждали к труду местного жителя. По их данным, мужчине удалось сбежать лишь благодаря сестре, которая обратилась в правоохранительные органы после исчезновения брата.

«По опубликованной в СМИ информации о причастности двух полицейских ОМВД России по Нурлатскому району к принуждению к труду местного жителя для выяснения всех обстоятельств сотрудниками МВД по Республике Татарстан проводится служебная проверка», – сообщили в МВД Татарстана.

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