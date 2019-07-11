Татарстанцев приглашают к участию во всероссийском марафоне «Сохраним леса страны»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Жителей Татарстана приглашают принять участие во всероссийском марафоне «Сохраним леса страны» для восстановления сгоревших лесных территорий в регионах России. Об этом сообщают организаторы.

Участникам предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление лесов, компенсировать углеродный след или принять участие в мастер-классе «Как спасти леса от уничтожения?».

«Пожертвования будут собираться с использованием технологии блокчейн до 1 сентября 2019 года», — говорится в сообщении. На вырученные средства закупят саженцы и организуют посадку деревьев осенью этого года.

В рамках марафона участникам предлагают: организовать собственные или принять участие в запланированных посадках деревьев, зарегистрировавшись на странице nash.posadiles.ru, сделать пожертвование на организацию посадок на краудфандинговой платформе w12.io, а также рассчитать и компенсировать свой углеродный след с помощью калькулятора.

Проект «ПосадиЛес» был запущен в 2015 году, за это время участники высадили почти 500 тыс. деревьев в 16 регионах России.

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