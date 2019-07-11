Татар-информ

11 июля 2019, 17:01

Происшествия

Полицейские задержали аферистов, которые продали казанцу поддельные монеты с изображением Николая II

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Происшествия

Полицейские задержали аферистов, которые продали казанцу поддельные монеты с изображением Николая II

Злоумышленники заверили мужчину, что нашли золотые монеты на стройке, и даже сопроводили до ювелира, который подтвердил их подлинность.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Полицейские задержали аферистов, которые продали казанцу поддельные монеты с изображением Николая II, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«6 июля вечером на Чистопольской улице к мужчине подошли незнакомцы, которые рассказали, что на стройке раскапывали землю, обнаружили залежи золотых монет от 1889 года и теперь хотят их продать. Злоумышленники прошли вместе с мужчиной к ювелиру, вручили ему одну монету, и тот подтвердил, что она сделана из драгоценного металла», – рассказали в полиции.

В итоге мужчина решил выкупить 183 монеты, заплатив за них 150 тысяч рублей. Позже, внимательно осмотрев монеты, он понял, что все они подделаны. Экспертиза данную информацию подтвердила, установив, что вместо оригиналов мужчина приобрел копии, изготовленные из различных сплавов.

По данному факту возбудили дело о мошенничестве. Вчера правоохранителям удалось задержать автомобиль злоумышленников. Водителя и пассажира потерпевший опознал.

Аферистами оказались 26-летний житель Астраханской области и 30-летний житель Калмыкии. В авто задержанных полицейские нашли множество монет, не представляющих ценности. Сами мужчины пояснили, что приобрели их на рынке в Москве по 30 рублей за штуку.

Сейчас ведется расследование. Полицейские полагают, что жертвами злоумышленников могли стать и другие жители Татарстана.

МВД просит всех, кто пострадал от действий аферистов обратиться в отделение по раскрытию мошенничеств по телефону 294-50-23 или по номеру 02.

 

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