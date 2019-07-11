Татар-информ

11 июля 2019, 21:52

Общество

Масло и катык из Нижнекамска признали одними лучших в республике

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Общество

Масло и катык из Нижнекамска признали одними лучших в республике

В текущем году в конкурсе приняло участие 230 товаропроизводителей, представивших 453 наименования продукции и услуг.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Сразу два продукта Нижнекамского молочного комбината – сладкосливочное несоленое масло и катык торговой марки «Домашкино» стали лауреатами конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана 2019», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В этом году в конкурсе приняло участие 230 товаропроизводителей, представивших 453 наименования продукции и услуг. 135 из них стали лауреатами и получили право маркировать свою продукцию престижным логотипом.

В итоге эксперты конкурса признали нижнекамское масло лауреатом конкурса, а катык – дипломантом.

Представитель регионального отделения Росстандарта Андрей Макаров отметил, что сейчас на рынке царит жесткая конкуренция. «Участием в конкурсе можно заявить о том, что твоя продукция соответствует всем требованиям ГОСТ и технических регламентов, что она качественная и безопасная», – отметил Андрей Макаров.

Нижнекамский молочный комбинат производит продукцию с 1972 года. В год на рынок поставляется порядка 20 тыс. тонн различной молочной продукции, отвечающей всем высоким требованиям. Комбинат оснащен современным оборудованием как по переработке молока, так и по фасовке готовой продукции. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Набережночелниинский госпиталь для ветеранов войн стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ». Медучреждение было заявлено на конкурс с услугой «Оказание лечебной и реабилитационной помощи пожилым гражданам Закамского региона».

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