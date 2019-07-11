Татар-информ

11 июля 2019, 17:03

Спорт

Российский боксер-профессионал Денис Лебедев завершил спортивную карьеру в возрасте 39 лет

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Спорт

Российский боксер-профессионал Денис Лебедев завершил спортивную карьеру в возрасте 39 лет

Фото: предоставлено пресс - службой чемпионата мира "Бои по правилам TNA"

Чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF заявил о прекращении спортивной карьеры на своей странице в соцсети.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Российский боксер-профессионал, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев на своей странице в одной из соцсетей заявил о прекращении спортивной карьеры.

«Я объявляю о завершении своей спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу своей жизни. Спасибо вам, кто был со мной все эти годы. Болел за меня, поддерживал и шел плечом к плечу. Но это не значит, что я остановился. Впереди большая и интересная жизнь, и в ней я хочу быть полезным обществу и своей стране. Для этого мы и живем, меняя мир к лучшему. Не сомневаюсь ни на минуту, что придут новые, достойные чемпионы и гимн России будет звучать во всех аренах мира», — обратился к болельщикам Лебедев.

В декабре прошлого года чемпион мира посетил Казань в качестве почетного гостя на чемпионате мира «Бои по правилам TNA». 

Денис Лебедев, боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории (до 90,892 кг). Чемпион мира по версиям WBA(2012—2018) и IBF (2016).

1 февраля 2018 года Всемирная боксерская ассоциация лишила россиянина Дениса Лебедева титула чемпиона мира в первом тяжелом весе в связи с тем, что он отказался участвовать в турнире Всемирная боксерская суперсерия, и передала титул Юниеру Дортикосу. Денису был присвоен статус чемпиона в отпуске.

Всего на профессиональном ринге Лебедев одержал 32 победы, из которых 23 нокаутом, при двух поражениях.

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