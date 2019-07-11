Госсовет РТ просит Госдуму продлить срок получения лицензии садоводами для добычи подземных вод

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Госсовет Татарстана пятого созыва направит обращение к Председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой продлить срок, в течение которого садоводы вправе добывать подземные воды без лицензии. Такое решение было принято сегодня на 49-м заседании республиканского парламента.

Некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.

Согласно федеральному закону, с 1 января 2020 года без получения лицензии уже невозможно будет добывать подземную воду, сказал председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

В обращении к Вячеславу Володину отмечается, что на подготовку, восстановление, сбор документов для получения соответствующей лицензии требуется продолжительное время. «Просим отодвинуть срок на два года, то есть до 2022 года», – уточнил депутат.

В настоящее время в республике ведется работа по оформлению лицензий на право пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих товариществ. С 1 января 2020 года садоводческие товарищества могут привлечь к административной ответственности за пользование недрами без лицензии.

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