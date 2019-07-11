Старо-Татарская слобода приглашает казанцев на просмотр фильма «Временные трудности»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Показы под открытым небом в Старо-Татарской слободе продолжатся показом фильма «Временные трудности», сообщают организаторы.



Просмотр состоится 13 июля в 20.30. Вход бесплатный.



По сюжету киноленты главный герой – Саша Ковалев страдает от врожденной болезни. Отец мальчика выбрал, как ему казалось, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности», – говорит он.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кинопоказы в Старо-Татарской слободе стартовали 8 июня. Демонстрация фильмов будет проходить на протяжении всего лета по субботам в 20.30. Зрителям представят полнометражные и короткометражные фильмы татарских и российских кинематографистов из фонда «Татаркино».

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