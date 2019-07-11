Сабинцы успешно выступили на чемпионате ПФО по конкуру среди детей, юношей и юниоров

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Воспитанники отделения конного спорта спортивной школы «Сабантуй» Сабинского района успешно выступили на чемпионате и первенстве Приволжского Федерального округа по конкуру среди детей, юношей и юниоров. Соревнования прошли в Саратове, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.



Кира Ахметшина на лошади по кличке Лорнет Стерн (в категории взрослые лошади) стала абсолютным чемпионом Поволжского Федерального округа по конкуру.



Айнур Сабирзянов на лошади по кличке Сабрина (в категории общий зачет) завоевал третье место в первенстве ПФО по конкуру.





Наталье Байрамовой на лошади по кличке Калахан также покорилась третья ступень пьедестала почета в первенстве ПФО по конкуру.



Спортивная школа «Сабантуй» открылась в 2014 году. За период ее работы подготовлено два мастера спорта по стендовой стрельбе и четыре кандидата в мастера спорта.

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