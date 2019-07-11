(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в МФЦ Татарстана начали предоставлять новую услугу. Татарстанцы смогут подать заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее налог на имущество оплачивался собственником, пока изменения не будут внесены в единый государственный реестр недвижимости.

По новым поправкам налоговый орган вправе прекратить начисление налога, получив от гражданина заявление о гибели или уничтожении объекта. Для получения данной услуги налогоплательщик должен предоставить соответствующие документы: акт обследования, справку местной администрации о гибели объекта вследствие стихийного бедствия, справку органов государственного пожарного надзора и другие необходимые.

Услуга в МФЦ предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявления. Начисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения.

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