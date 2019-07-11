Татар-информ

11 июля 2019, 21:25

Культура

На Кремлевской набережной откроется «Библиотека в парке»

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Культура

На Кремлевской набережной откроется «Библиотека в парке»

На Кремлевской набережной будут представлены несколько зон: книжная выставка, гостиная сказок на русском, татарском, английском, немецком языках.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Национальная библиотека РТ станет участником фестиваля здорового образа жизни, экологии и просвещения на Кремлевской набережной Казани 13 июля. Программа «Библиотеки в парке» пройдет под общим девизом – «Укы! Уйла! Сойлэ! / Читай! Думай! Говори!», сообщает пресс-служба библиотеки.

На Кремлевской набережной будут представлены несколько зон: книжная выставка, гостиная сказок на русском, татарском, английском, немецком языках, квест «Охота за книгами!», интеллектуальная игра «Городской роман: создаем истории», акция «Книга в дар», буккроссинг, мастер-классы.



Книжная выставка «Человек читающий: книга в городской среде» познакомит гостей набережной с интересными изданиями из фондов Нацбиблиотеки РТ и осветит вопросы жизни человека в урбанизированной среде, культурной жизни города, техносферы, социальных интересов населения.

Сотрудники библиотеки помогут оформить единый читательский билет, который позволит пользоваться фондами республиканских, городских и школьных библиотек Татарстана.

Квест «Охота за Книгами!» (от 12 лет) приоткроет таинственные шифры и коды, спрятанные на страницах произведений известных авторов. С помощью них участник квеста справится со сложными головоломками, ответит на каверзные вопросы, оценит свои интеллектуальные способности и отыщет путь к мудрости предыдущих поколений.

В интеллектуальной игре «Городской роман: создаем истории» (от 14 лет) приглашаются все желающие попробовать себя в писательском мастерстве.

Параллельно будет работать семейный уголок с обширной программой различных мероприятий – для посетителей с детьми. Интерактивная Гостиная сказок предлагает «Современное чтение любимых сказок А. С. Пушкина: иммерсивное чтение» (на русском языке). Дети погрузятся в сюжет сказок, станут героями повествования. Приглашаются дети в возрасте от шести до десяти лет.

В рамках Гостиной сказок состоится знакомство и с татарскими народными сказками – дети познакомятся с народными пословицами и поговорками, познав богатство и красоту родного языка.

Организаторы проведут мастер-класс «Пальчиковый театр» по изготовлению из фетра героев сказок. После мастер-класса состоится театральное представление из изготовленных пальчиковых кукол. Для любителей бумажного творчества пройдет мастер-класс «Сказочный десерт «Вдохновение» по мотивам произведения немецкого сказочника Вильгельма Гауфа «Карлик Нос».

Откроется «Библиотека в парке» в полдень, мероприятия будут идти до семи вечера.

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