(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Экс-проректора Татарского института переподготовки кадров осудили за взятки при выдаче дипломов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установили, что в 2017 году женщина получила 60 тысяч рублей за выдачу диплома о переподготовке без фактического обучения и сдачи экзаменов. В этот же период она пообещала сестре и знакомой также выдать дипломы за 30 тысяч рублей. Деньги за них женщина получила, но обещанное не выполнила», – рассказал Галиев.

Кроме того, она обманом похитила у еще одной «абитуриентки» 150 тысяч рублей, пообещав оказать ей содействие при получении диплома в другом учреждении.

За взятки в значительном размере, служебный подлог и мошенничество суд приговорил виновную к трем с половиной годам колонии общего режима.

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