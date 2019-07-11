В Набережных Челнах шестилетний пассажир «Форда» и водитель попали в больницу, врезавшись в столб

(Набережные Челны, 11 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах водитель «Форда» с шестилетним пассажиром угодил в больницу после того, как снес дорожный столб, сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло 10 июля на улице 40 лет Победы. 26-летний водитель на автомобиле «Форд Фиеста» во время дождя съехал на разделительную полосу, где врезался в опору освещения.

В результате аварии пострадал сам водитель «Форда» и его шестилетний пассажир, который, по предварительным данным, находился на переднем сиденье без удерживающего устройства. Оба пострадавших доставлены в БСМП.

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