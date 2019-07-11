Артур Шипилов

11 июля 2019, 16:04

Спорт

Татарстанские пловцы завоевали «серебро» последнего соревновательного дня Универсиады

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Спорт

Татарстанские пловцы завоевали «серебро» последнего соревновательного дня Универсиады

Григорий Тарасевич и Егор Куимов выступали в мужской комбинированной эстафете 4×100 м.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Представители Татарстана в сборной России на Универсиаде Григорий Тарасевич и Егор Куимов завоевали «серебро» мужской комбинированной эстафеты 4×100 м. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта РТ.

«По моему мнению, Универсиада удалась, последний день получилось завершить эффектной борьбой. До последних метров сражались с американцами. В целом поездка для нас выдалась достаточно результативной», — поделился Тарасевич.

Победу в заплыве одержала команда США, бронзовые же медали в активе студентов из Бразилии.

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