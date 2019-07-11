Более 560 законов и 264 благодарности от населения: пятый созыв Госсовета РТ завершил свою работу

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Завершил свою работу пятый созыв Государственного Совета Татарстана. За пять лет было принято и подписано Президентом РТ более 560 законов. В адрес депутатов поступило 264 благодарности за решение проблем населения. Об этом заявил сегодня на 49-м заседании Госсовета РТ глава парламента Фарид Мухаметшин.

«Подходит к завершению деятельность пятого созыва Государственного Совета Татарстана. Почти пять лет прошло с тех пор, когда мы впервые собрались в этом зале, чтобы на законодательном уровне обеспечить стабильность политической, экономической и социальной жизни республики», – сказал Председатель Госсовета РТ депутатам.

Госсовет РТ пятого созыва провел 49 заседаний, на которых было рассмотрено почти 1990 вопросов, принято более 560 законов. Кроме того, парламентарии обсудили 692 федеральных законопроекта и 95 обращений субъектов РФ, констатировал Мухаметшин.

«Многие законодательные решения имели социальную направленность, регламентировали вопросы выплат и государственной поддержки различных категорий граждан. Парламент освободил одиноко проживающих пенсионеров, достигших 80 лет, от уплаты взноса на капремонт и наполовину уменьшил его для тех, кому исполнилось 70 лет, гарантировал сохранение имеющихся мер соцподдержки для лиц предпенсионного возраста, узаконил направления поддержки для семей с детьми», – подчеркнул он.

Усилиями депутатского корпуса Татарстан неоднократно становился пилотным регионом по апробированию федеральных законодательных инициатив, в том числе по введению налога на профессиональный доход самозанятых, добавил глава парламента.

«В пятом созыве депутатами был принят закон о театрах и театральном деле – уникальный документ, не имеющий аналогов на федеральном уровне. Закон определяет государственную политику в сфере театрального дела, устанавливает основы деятельности театров, меры их государственной поддержки. Среди других новаций – принятый в 2017 году закон о нематериальном культурном наследии, направленный на сохранение, изучение и популяризацию традиций и обычаев народов республики», – заметил он.

Мухаметшин также отметил работу татарстанского парламента с обращениями жителей. В общей сложности депутатами рассмотрено более 62 тыс. обращений и жалоб граждан, общественных и юридических организаций. «Уверен, что внимание парламентариев к данной проблеме сохранится и в новом созыве, – заключил он. – Начиная с 2014 года, в адрес депутатов Госсовета поступило 264 благодарности за положительное решение проблем населения. Вы выполнили великую миссию – помогли людям. Убежден, что парламент и дальше будет стоять на страже интересов наших граждан».

В Татарстане 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики шестого созыва.

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