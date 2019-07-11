В Ленинградской области открылась агротехнологическая выставка «Всероссийский день поля – 2019»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Ленинградской области состоялось открытие выставки «Всероссийский день поля – 2019», сообщает Минсельхоз РФ.

В церемонии открытия крупнейшей в России агротехнологической выставки участвовали министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Всероссийский день поля – 2019» проходит на базе Санкт-Петербургского государственного аграрного университета в городе Пушкине. Как отметили в пресс-службе Минсельхоза РФ, участниками мероприятия стали более 8 тыс. аграриев, свою продукцию, достижения и разработки демонстрируют свыше 200 сельхозорганизаций из разных регионов страны.

Разделы обширной экспозиции посвящены таким отраслям и направлениям АПК, как «Растениеводство. Средства защиты растений. Агрохимия», «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК. Оборудование для животноводства», «Научное обеспечение. Управление. Консалтинг. СМИ».

Посетители смогут ознакомиться с передовыми технологиями возделывания различных сельскохозяйственных культур и их современными сортами, новейшими образцами сельхозтехники. К примеру, на выставке представлен трактор «Кировец К-7» нового поколения, производство которого началось на Петербургском тракторном заводе в июне текущего года.

Примечательно, что часть представленных экспонатов демонстрируется в естественных условиях, на специально подготовленных полях. Для показа гостям на 6 га различных сельскохозяйственных культур заложено более 500 опытных делянок, где, в частности, можно увидеть результаты опытов с пестицидами и минеральным питанием на примере посевов ярового ячменя.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Минсельхозпроде РТ, в выставке в Ленинградской области участвуют и компании Татарстана. «Так, Кузембетьевский РМЗ представит образцы зерноочистительного оборудования и оборудования для приготовления комбикормов для животноводства. Компания "Казаньсельмаш" подготовила стенд, рассказывающий об опрыскивателях и другой технике для защиты растений, выпускаемой предприятием», – рассказал начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК Минсельхозпрода РТ Ришат Булатов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Татарстан на выставке представляют заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, первый заместитель министра Николай Титов, специалисты Минсельхозпрода РТ, а также руководители аграрных компаний и организаций. В их числе – генеральный директор АО «РАЦИН» Асхат Шарапов, руководитель Татарского НИИ сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения ФИЦ «Казанский научный центр Российской академии наук» Марсель Тагиров, ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валеев.

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