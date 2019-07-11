Ватерполист из Татарстана помог сборной России пробиться в полуфинал Универсиады

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Сборная России по водному поло пробилась в полуфинал Универсиады, победив в четвертьфинале Австралию со счетом 13:7. Представитель Татарстана Эмиль Зиннуров, выступающий за казанский «Синтез», в матче сделал хет-трик.

«Эмиль показал неплохой результат — 9 голов на турнире, хотя по состоянию на сегодня он не лучший бомбардир своей команды. В полуфинале наш соперник — Италия. Очень серьезный соперник, победитель группы Б, итальянцы разгромили сборную Японии в 1/4 финала — 22:11. Будет непросто, но мы верим в наших ребят», — поделились в пресс-службе клуба.

В полуфинале, который пройдет 13 июля в 12.00, национальной команде предстоит сразиться с хозяевами турнира — сборной Италии.

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