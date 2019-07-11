Налоги самозанятых граждан будут зачислять в бюджет Татарстана до 2023 года

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Госсовет Татарстана приостановил действие Налогового кодекса РТ в части зачисления налога на профессиональный доход в местные бюджеты до 2023 года в связи с несовершенством мобильного приложения «Мой налог». Решение было принято на заключительной сессии парламента республики пятого созыва.

Законопроект о приостановлении действия абзаца 10 статьи 41 Бюджетного кодекса РТ представил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин.

«Техническая возможность мобильного приложения "Мой налог" не позволяет осуществлять зачисление налога на профессиональный доход в местные бюджеты, доработка данного приложения не планируется. В связи с началом процесса формирования бюджета РТ на трехлетний период предлагаем продлить приостановление действия нормы Бюджетного кодекса РТ по передаче на местный уровень доходов по налогу на профессиональный доход до 1 января 2023 года», – сказал Якунин.

Согласно действующему законодательству Татарстана, доходы от налога на профессиональный доход зачисляются в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов по нормативу 100%.

В своем выступлении Якунин отметил, что бюджеты городов и районов от приостановления действия Налогового кодекса РТ не пострадают, поскольку полагающиеся им средства будут перечислены в виде субсидий и трансфертов. Предложение было поддержано депутатами в первом и третьем чтениях.

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