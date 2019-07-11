(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Завтра, 12 июля, жители пяти районов Казани останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Так, с 8 утра до 8 вечера свет отключат в Кировском районе по ул. Ильича, дд. 3, 5, в поселке Юдино по адресам ул. Гаванская, дд. 1-56, ул. Ильича, дд. 19, 40, ул. Революционная, дд. 36, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 66, ул. Сортировочная, дд. 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 39, 41, 47, 49, Гаванский переулок, дд. 1, 7, 9, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16-20, 22, Первомайский переулок, дд. 5, 7, 8, 10.

В то же время отключение света произойдет в Московском районе в домах 83, 85, 87 по ул. Гагарина, доме 158 на ул. Декабристов, д. 4 на ул. Енисейская, ул. Тунакова, дд. 64, 66, ул. Фурманова, дд. 25, 27.

С 8 утра до 5 вечера света не будет в домах Ново-Савиновского и Приволжского районов. Так, без электричества останутся дома частного сектора Ново-Савиновского района по адресам ул. 2-я Кадышевская, 21-55, 24-50, ул. 3-я Кадышевская, 1-13, 2-10, 15-25, ул. 5-я Кадышевская, 2-4, 3-15.

В Приволжском районе об отключении предупреждают жителей домов по ул. Завойского, 14, 16, 22а, ул. Зорге, 101, 105, 107, 111, ул. Кул Гали, 7, 7б, ул. Фучика, 72, 72а. Также электроэнергии не будет в домах поселка Алтан по улицам Бердэмлек и Карагач, поселка Борисково по ул. Авангардная, 143, 145, ул. Промысловая, 5, а также по улицам Люблинская, Локомотивная и Техническая, в домах жилого массива Восточный по улице Строителей.

В Советском районе отключение запланировано на промежуток с 9.00 до 18.00 и коснется жителей поселка Константиновка, проживающих по ул. Зеленая, 1-47, 2-50, переулок Беркутова, 2а, 4а, 6а, в поселке Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная, а также жителей поселка Радужный по улицам Загоскина, Коринфского, Лесная, Райская, Тенишева и Хлебникова.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.



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