Татар-информ

11 июля 2019, 18:42

Наука и образование

В Татарстане пройдет VIII Международный летний кампус Президентской академии

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Наука и образование

В Татарстане пройдет VIII Международный летний кампус Президентской академии

Летний кампус создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Правительства РТ.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). С 11 по 24 июля в Иннополисе пройдет Международный летний кампус Президентской академии, в котором примут участие лучшие студенты российских и зарубежных вузов. Об этом сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В этом году тема кампуса — «Инновации и тренды». 

«Участники кампуса смогут услышать выступления ректора РАНХиГС Владимира Мау и Президента Татарстана Рустама Минниханова, а также молодых предпринимателей, в том числе сооснователя соцсети для геймеров Plink.gg Артема Голдмана, создателя сервиса для отбора персонала с помощью видеоинтервью VCV.AI Арика Ахвердяна, сооснователя стартапа BASH Today Ефима Колодкина и сооснователя GoFoods Андрея Редуто», — говорится в сообщении.

Учебная программа кампуса состоит из лекций, тренингов, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, госслужащими и бизнесменами мирового уровня. Также студенты познакомятся с достопримечательностями Татарстана и Казани, примут участие в играх и творческих конкурсах.

Летний кампус создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Правительства РТ.

С программой можно ознакомиться по ссылке http://www.campus4youth.ru/2019/summer/program.php

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