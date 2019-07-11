«Водные сокровища России»: Авторы лучших фото и роликов о Волге будут награждены в 2020 году

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). К участию во Всероссийском медиа-конкурсе «Водные сокровища России-2019» приглашаются жители Татарстана. Об этом информирует Федеральное агентство водных ресурсов.

«К участию в конкурсе приглашаются люди старше 18 лет. Конкурс проводится в трех номинациях: на лучшую фотографию уникальных водных объектов России, на лучший плакат и лучший видеоролик в защиту окружающей водной среды социальной направленности. Срок предоставления работ — до 20 января 2020 года», — сказано на сайте ведомства.

В номинации «фотографии» принимаются работы с изображением озер Байкал, Телецкое, Ладожское и Онежское, рек Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора, а также водных объектов Арктической зоны России. Плакаты и видеоролики в защиту окружающей водной среды должны быть социальной направленности и выполнены под девизом «Береги берега», «Живая вода» и «Вода — это жизнь».

Конкурс проводится в целях поддержки федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» для привлечения внимания к важности водных богатств России и роли каждого человека в сохранении и преумножении этого стратегического ресурса.

Итоги конкурса будут подведены на торжественной церемонии в Федеральном агентстве водных ресурсов в дни празднования Всемирного дня воды в 2020 году.

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