(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Росгвардейцы помогли жителю Казани найти пятилетнюю дочь, потерявшуюся в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Во время праздничного концерта в парке к росгвардейцам подошла женщина с пятилетней девочкой. Она сказала, что ребенок потерялся и не может найти отца. Начальник патруля Алексей Святов и патрульный Марсель Сабирзянов вышли с ребенком на сцену, где попросили сделать ведущего объявление. Спустя несколько минут к сцене прибежал ее отец», – рассказали в Росгвардии.

Еще один случай произошел в районе Кремлевской набережной. Там к росгвардейцам обратилась мать пропавшего мальчика.

«Она рассказала, что гуляла с друзьями по набережной. Дети остановились поиграть на пианино, в какой-то момент мальчик пропал, и они начали искать его самостоятельно. Через некоторое время безуспешных поисков женщина обратилась к патрульным», – рассказали в Росгвардии.

Росгвардейцы передали информацию по рации коллегам. Спустя какое-то время один из них сообщил, что нашел мальчика. Мать ребенка отправила благодарственное письмо в управление Росгвардии.

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