«Ак Барс» проведет встречу против «Салавата Юлаева» в Швейцарии

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» пройдет в Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

«КХЛ продолжит практику проведения выставочных матчей. В рамках проекта KHL World Games "Салават Юлаев" сыграет с "Ак Барсом" в Швейцарии. Эта игра будет домашней для "Салавата Юлаева"», — сообщил Кобылянский.

Подобные матчи уже проходили ранее в лиге: в прошлом сезоне ЦСКА и СКА встретились со «Слованом» и рижским «Динамо» в Вене и Цюрихе соответственно, а «Йокерит» сыграл две домашние встречи в Таллине со «Спартаком» и «Северсталью».

Целью KHL World Games является популяризация хоккея в европейских городах и странах, где нет команд КХЛ.

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