Татар-информ

11 июля 2019, 15:52

Политика

Ольга Павлова: «Важно, чтобы студент при выпуске из учебного заведения был уже профессионалом»

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Политика

Ольга Павлова: «Важно, чтобы студент при выпуске из учебного заведения был уже профессионалом»

Фото: пресс -служба Депутата Государственной Думы РФ Ольги Павловой

Госдума РФ в первом чтении приняла закон о совершенствовании практической подготовки обучающихся.

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы РФ, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова поддержала принятие закона о совершенствовании практической подготовки обучающихся, который накануне приняла в первом чтении Госдума РФ. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Рынок труда стремительно меняется, перед работодателями стоит задача по повышению производительности труда. Поэтому в последние годы к выпускникам учреждений высшего и профессионального образования предъявляются все более высокие требования по уровню их практической подготовки», — отметила Ольга Павлова.

По ее словам, выбор места прохождения практики, предоставление нужного оборудования для работы очень важны для получения студентом необходимых профессиональных навыков, но зачастую образовательные организации для прохождения практики выбирают предприятия, которые не соответствуют профилю образования. 

«А это значит, что студенты занимаются не тем, что нужно по их специальности», — отметила парламентарий. Они, например, подшивают документы, убираются в кабинетах, но не подпускаются к практической работе по специальности. 

Депутат подчеркнула важность того, чтобы студент при выпуске из учебного заведения был уже профессионалом или хотя бы, пройдя хорошую практику, понимал суть своей профессии.

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