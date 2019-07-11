В Набережных Челнах бизнесмен, на которого готовилось покушение, оценил ущерб в 1 млн рублей

(Набережные Челны, 11 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах жертва неудавшегося заказного убийства оценил полученный им моральный ущерб в 1 млн рублей.

В Набережных Челнах идет суд над 32-летним Ленаром Рахимовым, который обвиняется в организации заказного убийства. По версии следствия, он за 300 тысяч рублей нанял знакомого для того, чтобы тот убил бывшего мужа своей возлюбленной, челнинского предпринимателя Мареселя Ахметова.

«Киллер» выполнять заказ не стал, предпочел обратиться в правоохранительные органы. После чего в феврале текущего года Ленар Рахимов был задержан во время передачи вещей, которые должны были доказать, что заказ выполнен. Обвиняемый свою вину полностью признал.

Сегодня в суде был допрошен потерпевший — Марсель Ахметов, а также два ключевых свидетеля, проходящих по делу: экс-супруга жертвы заказного убийства Лилия Ахметова и несостоявшийся киллер Ленар Галимов.

На процессе Ахметов заявил ходатайство о возмещении ему морального ущерба, который он оценил в 1 млн рублей.

Экс-супруга Лилия Ахметова, давая показания, утверждала, что узнала о готовящемся убийстве только после задержания бойфренда – Рахимова.

Однако сторона защиты считает, что именно она стала «мозговым центром» и организатором преступления, и намерена добиваться привлечения ее к уголовной ответственности.

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