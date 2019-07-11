В Роскачестве рассказали, как не допустить взрыва аккумулятора в смартфоне

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Лев Диденко). В центре цифровой экспертизы Роскачества поделились советами, как не допустить взрыва аккумулятора в ноутбуке или смартфоне. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по мнению экспертов, самыми частыми причинами инцидентов являются заводской брак, старение устройств и их перегрев. Наиболее опасными представляются литейные аккумуляторы, которые чаще всего устанавливают на смартфонах и ноутбуках.

«Перегрев такого аккумулятора может произойти в результате повреждения и привести в итоге к взрыву», — отмечают эксперты.

Также они рекомендуют пользоваться только фирменными зарядными устройствами для предотвращения перегрева и последующих инцидентов, не хранить телефон под подушкой и не держать его долго на солнце. Помимо всего прочего, во время зарядки устройства специалисты рекомендуют не запускать игры и приложения, повышающие его температуру. По словам исследователей, если аккумулятор вздулся, он не подлежит дальнейшему использованию, поскольку начавшиеся процессы могут привести к взрыву батареи.

Если же ваш гаджет загорелся, в целях безопасности нужно быстрее прекратить доступ к нему: кинуть в воду или отбросить подальше в ту сторону, где устройство не сможет нанести вред человеку.

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