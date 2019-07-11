Подписан контракт на поставку оборудования в МСЗ под Казанью

(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Сегодня компания «РТ-Инвест» подписала контракт с Hitachi Zosen Inova о поставке и наладке ключевого оборудования для завода по термической переработке отходов в энергию в Татарстане и четырех подобных заводов в Подмосковье. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в «РТ-Инвест».

Консорциум Hitachi Zosen Inova и ПАО «ЗИО-Подольск» (входит в Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») обеспечат заводы колосниковыми решетками, которые позволят термически перерабатывать отходы при температуре в 1260 градусов. Также речь идет о трехступенчатых системах очистки дымовых газов с подавлением оксидов азота в котле, реактором с подачей активированного угля и гашеной извести и тканевым фильтром.

Кроме того, консорциум поставит на заводы автоматическое оборудование для приема и измельчения отходов (краны и шредеры), систему удаления золы и шлака (погрузчики и конвейеры) и дополнительное электротехническое оснащение.

Поставка оборудования ожидается в 2021-2022 годах, добавили в компании. «Монтаж и пусконаладочные работы будут проводиться под контролем высококвалифицированных международных и российских специалистов. Также консорциум возьмет на себя все технологические гарантии: ответственность за эффективность работы оборудования и соблюдение норм по выбросам», — говорится в сообщении.

Мусоросжигательный завод в Татарстане начнут строить в июле. Сейчас проходит работа по выбору генподрядчика, основных партнеров реализации проекта, а также получению разрешительных документов. Сумма инвестиций в проект — 28 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что немецкие специалисты проведут независимую экологическую экспертизу МСЗ этим летом.

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