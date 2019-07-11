Против фермы в Лаишевском районе возбудили дело за загрязнение реки Шуранки отходами

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Против фермы из Лаишевского района возбудили дело за загрязнение реки Шуранки отходами, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В процессе проверки было установлено, что в течение четырех месяцев с сельхозфермы "Просто Молоко Агро" в реку и на почву сбрасывали отходы жизнедеятельности животных. Анализ проб воды и почвы показал серьезное превышение концентраций аммонийного и ионного азота, хлоридов и фенола», – уточнил Галиев.

По материалам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с отходами, если эти деяния создали угрозу вреда здоровью человека или окружающей среде.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.