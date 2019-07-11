В казанском парке Крылья Советов впервые проведут «КультТорг»

(Казань, 11 июля, «Татар-информ»). Мероприятие «КультТорг» в рамках проекта «Минималсейл» впервые пройдет в казанском парке Крылья Советов 13 июля. Цель проекта – дать вторую жизнь вещам, сообщают организаторы.



Каждый посетитель парка найдет себе занятие по душе и сможет приобрести на маркете б/у вещей и винтажа бывшие в употреблении вещи по минимальным ценам, а также посетить полезный лекторий, мастер-классы для детей, настольные игры.



В этот же день будут работать площадки по сбору вторсырья. Зона приема будет включать в себя три фракции: пластиковые бутылки с маркировкой PET 1; макулатура (бумага, картон, журналы, старые книги); мелочь (пластиковые карточки, диски, зубные щетки, мелкая нерабочая техника).



Кроме того, посетителей парка ждут розыгрыш подарков и концерт живой музыки.

Начало в 11 утра. Вход свободный.

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